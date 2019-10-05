ختام مثير لدولية الفجيرة لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

اختتمت منافسات النسخة السادسة من بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو أمس، في يوم حافل بالإثارة والندية، ووسط مشاركة واسعة للاعبين من مختلف الجنسيات يمثلون نحو 54 نادياً محلياً وإقليمياً وعالمياً، لتشهد البطولة نمواً في أعداد اللاعبين المشاركين بنسبة 10% مقارنة بالنسخة الماضية.

وامتلأت مدرجات صالة مجمع الشيخ زايد الرياضي في الفجيرة بالجماهير التي توافدت من مختلف مناطق الدولة، لدعم لاعبيهم وأنديتهم، في الوقت الذي أصبحت فيه البطولة محط أنظار مجتمع الجوجيتسو المحلي والدولي، باعتبارها فرصة مهمة لتحضير اللاعبين لخوض المنافسات العالمية خلال الأشهر المقبلة. وشهدت البطولة من بدايتها نزالات قوية ومثيرة، إضافة إلى أجواء استثنائية عامرة بالندية، ومليئة بالحماس الذي أضاف له التواجد الجماهيري المزيد من الإثارة.

وحضر البطولة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وأحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والعميد أحمد حمدان الزيودي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، والسيد عبدالله علي الظنحاني، مدير مصرف أبوظبي الإسلامي - فرع الفجيرة.

ريادة

وعبر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، عن سعادته بالوجود في النسخة السادسة من بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، مشيداً بالتنظيم الرائع للمنافسات، والحضور المميز للاعبين من مختلف دول العالم.

وأشاد معاليه بمجمع الشيخ زايد الرياضي في الفجيرة، واصفاً إياه بالتحفة المعمارية التي ستعزز من حضور رياضة الجوجيتسو في إمارة الفجيرة من خلال استضافته لأهم البطولات الدولية بالتعاون الوثيق مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وتقدم معاليه بخالص التهنئة والتبريكات إلى هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، ولقيادة وشعب الإمارات على وصوله سالماً غانماً بعد رحلته الفضائية التي سطرت تجربة لا مثيل لها من الفخر، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل محطة أساسية نحو تحقيق مئوية الإمارات 2071.

محطة أساسية

وأعرب أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفسعن سعادته بمشاركة ناديه في بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، التي تعد محطة أساسية لمسيرة لاعب النادي نحو الوصول إلى العالمية.

وأشاد بالنقلة النوعية التي يشهدها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على صعيد الجوجيتسو.

نقلة نوعية

قال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن بطولة الفجيرة في نسختها السادسة، شهدت نقلة نوعية على صعيد المستوى الفني للاعبين، انطلاقاً من حرصهم على رفع تصنيفهم، والوصول إلى منصات التتويج في ختام الموسم. كما عبر الظاهري عن سعادته باللوحة التشجيعية التي رسمتها الجماهير الغفيرة التي توافدت من مختلف مناطق الدولة وخارجها لمؤازرة اللاعبين ورفع معنوياتهم. وأضاف الظاهري: «لا نزال في بداية المشوار الرياضي للموسم الحالي، والمستوى الرائع الذي ظهرت فيه بطولة الفجيرة، تبشر بأن البطولات والمنافسات المقبلة، ستشهد تطورات جديدة ومثيرة».