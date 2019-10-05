80 سفينة ترسم أولى لوحات الشراعية 60 قدماً اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد شواطئ دبي بداية من الساعة الواحدة ظهراً، انطلاق تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع إقامة سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، فاتحة نشاط هذه الفئة في الموسم الجديد 2019-2020 لأنشطة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ويشهد السباق مشاركة ما يصل إلى 80 سفينة ستبحر لمسافة تزيد على 20 ميلاً بحرياً من عمق مياه الخليج العربي قبالة الواجهة البحرية في لؤلؤة الخليج، باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا، ويجمع السباق المرتقب، نخبة السفن الشراعية 60 قدماً، والتي برز اسمها في المواسم الماضية، حيث يشتد التنافس لنيل الناموس وحصد الجوائز المالية في السباق الكبير، وأيضاً الاستعداد الجيد لباقي السباقات المرتقبة في هذه الفئة، حيث ينتظر محبو السباقات التراثية ثلاث محطات أخرى ضمن فعاليات بطولة دبي لهذا الموسم، ويتقدم السفن المشاركة اليوم حامل لقب النسخة 29 من حدث سباق القفال السفينة الشقي 96، إلى جانب بطل الجولة الأولى في الموسم المنصرم السفينة طوفان 21، إضافة إلى منصور 1 والقفاي 4 وأطلس 12 والزير 16 والعديد 30 وبراق 33 والساحل 31 وغازي 103 والتبر 55 ومهاجر 60 وحشيم 199 وبرق 183 وزلزال 125، إضافة إلى العديد من الأسماء اللامعة في منافسات السباقات البحرية التراثية.

ترحيب والتزام

ورحب هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بجميع المشاركين، وأكد أنه تم إخطار النواخذة والملاك بإحداثيات نقطة التجمع للمشاركين، ومن ثم التحرك إلى خط البداية للاستعداد لانطلاقة السباق في موعده المحدد، وقال إن اللجنة المنظمة ظلت طوال الأسبوع الماضي تراقب النشرة الجوية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، والتي تبشر بأجواء تناسب مثل هذه السباقات، ودعا القمزي المشاركين إلى ضرورة الالتزام الكامل بكل الشروط والتعليمات التي تم تعميمها على جميع الملاك والنواخذة، للاطلاع عليها وتطبيقها في السباق وخاصة إجراءات الوقوف بين عوامات خط البداية قبل انطلاق السباق، وأشار القمزي إلى أن إجراءات المشاركة في السباق تتضمن أيضاً إجراء الفحص الفني على أصحاب المراكز الأولى عقب نهاية السباق مباشرة في مرفأ جميرا 4، والذي سيكون مقراً أيضاً لحفل توزيع الكؤوس والجوائز على الفائزين.

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ووجهت اللجنة المنظمة، الشكر إلى الملاك والنواخذة المشاركين في السباقات البحرية المحلية التراثية لسرعة تجاوبهم في الرد على استبيان رأيهم حول إقامة أو تأجيل السباق، وقد أيّد أكثر من 67% منهم موعد إقامة السباق

تغطية مباشرة

وسيكون عشاق الرياضات البحرية وسباقات السفن والقوارب التراثية المحلية اليوم مع تغطية متميزة للسباق عبر قناة دبي الرياضية بداية من الساعة الواحدة من ظهر اليوم (السبت)، وذلك في إطار الاهتمام المتواصل من مؤسسة دبي للإعلام، والتي قامت من قبل بنقل سباقي القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً في شهر سبتمبر الماضي.