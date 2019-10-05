الظفرة يحقق فوزه الأول بدوري اليد من بوابة مليحة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

حقق فريق الظفرة فوزه الأول بدوري الرجال لكرة اليد بنتيجة 29/27، والذي جاء على حساب مستضيفه فريق مليحة الوافد الجديد، على ساحة لعبة الأقوياء، ليقف مانعاً أمام طموح أصحاب الأرض، في تحقيق فوزهم الرابع على التوالي، حيث كان مليحة يمني النفس بالفوز، لمشاركة أندية المقدمة الشارقة وشباب الأهلي والوصل صدارة المسابقة، وذلك في انطلاق الجولة الخامسة للمسابقة، أول من أمس، وبذلك يرفع الظفرة رصيده إلى 7 نقاط، منحته مشاركة الجزيرة والعين في المركز الخامس، ويأتي مليحة بالمركز الرابع برصيد 11 نقطة.

ويحسب للاعب الوصل السابق أحمد صقر قيادة فريق الظفرة للفوز، بتسجيله 13 هدفاً بمفرده، خلال المباراة التي دانت فيها أفضلية اللعب والنتيجة للضيف الظفراوي، طوال المباراة، وبفارق لم يتجاوز الأربعة أهداف خلال الشوط الأول، الذي شهد عودة لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط وتضييق الفارق إلى 13/12، وتحسن أداء الضيوف بشكل ملحوظ، حتى منتصف الشوط الثاني عندما وسعوا الفارق إلى 9 أهداف، ولكن يستعيد أصحاب الأرض توازنهم، في محاولة للعودة إلى المباراة وإدراك التعادل على أقل تقدير، إلا أن الوقت لم يسعفهم في تغيير النتيجة التي آلت لمصلحة الظفرة في النهاية بفارق هدفين، وبرز من مليحة المحترف المصري عمر حجاج، والذي سجل 11 هدفاً، ومن الظفرة اللاعب عارف حسين، وأدار اللقاء الحكمان إسماعيل سالم وياسر النقبي، وعلى الطاولة عمر الزبير ونوال مبارك.