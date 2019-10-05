تأهل ثلاثي دبي والشارقة إلى مربع كأس اتحاد السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تأهلت فرق النصر والوصل وشباب الأهلي والشارقة للدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد لكرة السلة من خلال المواجهات الأربع التي جرت مساء أول من أمس في ربع النهائي على ملاعب محايدة، ففي صالة نادي الوصل، افترس فريق الشارقة منافسه بني ياس، بالفوز عليه بفارق 47 نقطة وبنتيجة «94-47»، وواصل النصر حملة الدفاع عن لقبه بفوزه على الظفرة «88-65» في المباراة التي أقيمت على صالة نادي بني ياس، ونجح شباب الأهلي في إنهاء مغامرة البطائح بالفوز «83-55» بصالة نادي الشارقة، قبل أن يكمل الوصل أطراف المربع الذهبي بفوزه على الجزيرة «88-65» بصالة نادي البطائح، وبهذه النتائج، ضرب الشارقة موعداً مساء غدٍ الأحد مع شباب الأهلي في أولى مواجهات نصف نهائي التي ستقام على صالة النصر، فيما سيواجه حامل اللقب النصر جاره الوصل في صالة نادي شباب الأهلي.

وبالعودة إلى مباريات ربع النهائي، لم يجد الشارقة صعوبة في تسجيل انتصاره العريض على حساب بني ياس، بعد أن هيمن على نتائج الفترات الأربع للمباراة «26-12 و21-9 و24-9 و23-17».

وعلى صالة البطائح، عرف الوصل كيفية حسم انتصاره، بنيل لاعبيه الأفضلية في الفترتين الأولى والثانية «31-10» و«20-9»، فيما فشل الجزيرة في العودة بنتيجة المباراة رغم فرضه التعادل على نتيجة الفترة الثالثة «23-23» وحسمه الفترة الرابعة لصالحه «23-14».

وفي مباراة ثالثة، فرط الظفرة بنتيجة تقدمه مع نهاية الفترة الأولى «15-13»، بعد أن تمكن النصر من استعادة زمام المبادرة وحسم نتيجة المباراة لصالحه بنيله الأفضلية بنتيجة الفترتين الثانية والثالثة ومن ثم الرابعة «22-16 و26-23 و19-14».

وفي سيناريو مشابه، عرف شباب الأهلي كيفية حسم انتصاره بنيل لاعبيه الأفضلية على نتائج الفترتين الأولى والثالثة ومن ثم الرابعة «20-10 و30-16 و21-10»، فيما اكتفى البطائح بنيل الأفضلية بنتيجة الفترة الثانية «19-12».