«أبوظبي» يلتقي «نجوم الرياضة» في «غرب آسيا» للسيدات

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

يلتقي فريق أبوظبي مع نجوم الرياضة اللبناني اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا للسيدات لكرة القدم، على ملعب شركة تطوير العقبة بالأردن.

وتشهد الجولة نفسها أيضاً، مباراة شباب الأردن مع الرفاع البحريني، والذي ستكون مباراة اليوم، ظهوره الأول في البطولة بعد حصوله على راحة من الجولة الأولى، ويتصدر فريق نجوم الرياضة، الترتيب بفارق الأهداف عن شباب الأردن، ولكل منهما 3 نقاط.

وفاز فريق نجوم الرياضة على الأرثوذكسي الفلسطيني 7-0، وسجل الأهداف كل من اللاعبات آية الجردي، حنين تميم، وهدف بخطأ من لاعبة الأرثوذكسي، يارا رضا، سيلين الحداد، لارا بهلوان، وريم الشلهوب.