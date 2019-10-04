25 مليون درهم جوائز سباق دلما التاريخي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

كشف نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن تفاصيل النسخة الثالثة من مهرجان سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية 60 قدماً، الذي ينظمه النادي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي. وأعلن النادي عن ترتيبات المهرجان الذي يعد الأضخم في تاريخ السباقات البحرية في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمجلس أبوظبي الرياضي، إذ يقام المهرجان خلال الفترة من 17 وحتى 26 من شهر أكتوبر الجاري بجزيرة دلما التاريخية، فيما سيتم تحديد موعد السباق خلال تلك الفترة بحسب الأحوال الجوية.

ويعد سباق دلما هو الأطول بين سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، حيث تبلغ المسافة الكلية 80 ميلاً بحرياً بما يعادل 125 كيلو متراً، كما أنه الأكبر من حيث قيمة الجوائز في تاريخ السباقات التراثية البحرية على الإطلاق في الدولة والمنطقة كلها، إذ رصد النادي 25 مليون درهم جوائز مالية لأصحاب المراكز من الأول وحتى المئة في الترتيب النهائي للمشاركين، وسيحصل البطل على مليون ونصف المليون درهم، بالإضافة إلى سيارة كجائزة مالية، فيما سيحصل الوصيف على مليون ومئة ألف درهم وسيارة، وصاحب المركز الثالث على 900 ألف درهم وسيارة.

كما يعد السباق الوحيد الذي ينطلق من جزيرة دلما التاريخية، ويمر بسبع جزر مختلفة هي جزيرة دلما في البداية ثم صير بني ياس وبعدها جزيرة غشة يعقبها المرور بجزيرة أم الكركم ثم الفطاير وبعدها البزم ثم مروح وأخيراً جزيرة جنانة قبل الرسو في مدينة المرفأ. وسيتم فتح باب التسجيل أمام البحارة الراغبين في المشاركة بالسباق اعتباراً من بعد غد الأحد وحتى الأربعاء 16 أكتوبر الجاري، إذ من المتوقع أن يصل عدد البحارة الموجودين في الحدث إلى 3000 بحار من مختلف أنحاء الدولة بمجموع ما يقارب أكثر من 100 محمل شراعي.

ملحمة

وقال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن المهرجان يجسد ملحمة تراثية بحرية لأبناء الإمارات للاحتفاء بتراثهم الوطني الأصيل ومسيرته التاريخية الحافلة بالمنجزات الكبيرة، مؤكداً أن مشاركة ثلاثة آلاف بحار يمثلون 116 محملاً شراعياً في النسخة الثانية بجانب المشاركة الكبيرة المتوقعة في النسخة الثالثة، تؤكد مكانة الحدث الكبيرة وقيمة التراث المتأصلة في وجدان المشاركين وحرصهم على دعم التراث الوطني الذي يتجدد باهتمام القيادة الرشيدة ودورها الريادي بتسخير كل مقومات نهضة تراث الإمارات البحري، وإعلاء شأنه والحفاظ على مسيرة الريادة التاريخية، مشيراً إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي يولي أهمية كبيرة لتعزيز حضوره في المشهد التراثي وتنظيم مسابقات رياضية لأهل ومجتمع جزيرة دلما ضمن فعاليات المهرجان، من خلال ثلاث مسابقات، هي: سباق الدراجات الهوائية بتاريخ 18 أكتوبر، والألعاب الشاطئية التي تتضمن مسابقتي كرة الطائرة وكرة القدم، بجانب المسابقات التراثية مثل بطولة الكيرم وبطولة الدومنو خلال الفترة 17-21 أكتوبر 2019.

شكر

من جهته وجّه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم والمستمر لمختلف الأحداث التراثية بشكل عام، والرياضات التراثية البحرية بشكل خاص، مؤكداً أن الدعم السامي يعد الأساس لمختلف النجاحات التي تحققت على أرض الواقع سواء بالحفاظ على التراث أو بنشره بين شباب الوطن.

وشدد على أن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت يسعى بكل قوة منذ خروجه إلى النور للقيام برسالته الوطنية على أكمل وجه من خلال نشر التراث البحري وتوسيع قاعدة الممارسين له من شباب وأبناء إمارات الخير.

هوية

بدوره قال عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، إن مهرجان سباق دلما يهدف إلى المحافظة على التراث البحري المحلي، والحفاظ على الهوية الوطنية وتعميق استراتيجية صون التراث الإماراتي، وتعريف الجمهور من المواطنين والمقيمين والسياح بأهمية التراث البحري وتراث الجزر الإماراتية، وتشجيع المجتمع المحلي ودعم الأسر المنتجة وإنعاش السوق المحلي للجزيرة. وتابع: ستنطلق فعاليات المهرجان لهذا العام في الموافق من 17 أكتوبر 2019 لتستمر حتى 23 منه، منذ الساعة الرابعة عصراً حتى 10 مساءً، وسيضم المهرجان العديد من المسابقات والفنون الشعبية والتراثية وفعاليات المسرح الرئيسي الترفيهية الموجهة لمختلف فئات الزوار، فضلاً عن الأنشطة الممتعة، والعديد من المسابقات التراثية في السوق الشعبي والمسابقات المرتبطة بالبحر.

دعوة

دعا ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، جميع أفراد المجتمع للحضور والتفاعل مع أنشطة المهرجان سواء في القرية التراثية التي ستفتح أبوابها للجمهور قرابة عشرة أيام، أو السباق نفسه الذي يعد الأطول والأكثر عدداً من حيث المشاركين في المنطقة بشكل عام كما أنه الأعلى جوائز.

وطالب البحارة بالإسراع بالتسجيل للمشاركة في السباق، وقال: التاريخ ينتظر المشاركين سواء من سيفوز أو غيره فيكفي أنه شارك في حدث بحجم سباق دلما يقام تحت رعاية ومتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الذي يوفر كل الدعم وكل متطلبات النجاح ليخرج دلما في أبهى صوره.

24 ساعة

أكد خليل الصفار ممثل قنوات أبوظبي الرياضية، على حرص القناة على تغطية ونقل فعاليات سباق دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، مشيراً إلى أنه سيتم نقل فعاليات السباق على مدار 24 ساعة، وعبر تغطية كاملة، قبل وأثناء الحدث، من خلال دورة برامجية مميزة لنقل كل ما يتعلق بسباقات المحامل الشراعية.

وقال: «نعد المشاهدين بتقديم نقل تليفزيوني مميز، وتوفير كل الإمكانات لإخراج الحدث بالشكل اللائق، ونحن في قناة ياس وأبوظبي الرياضية، سعداء بأن نكون شركاء في هذا الحدث الفريد، والذي يقام لأول مرة بهذه الكيفية»، لافتاً إلى أن القناة ستقوم بوضع المشاهد في قلب الحدث، عن طريق العديد من البرامج المباشرة، والتي تختص بسباقات المحامل الشراعية التراثية.