أكاديمية شرطة دبي تُطلق سباق «سكيتشرز»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استضافت أكاديمية شرطة دبي ماراثون «سكيتشرز» الذي نظمته شركة «سكيتشرز» بالتعاون مع «رايب ماركت»، وبمشاركة أكثر من 300 رياضي من المواطنين والمقيمين في الدولة.

حضر إطلاق فعاليات الماراثون، بطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والنقيب أحمد المسفري وعدد من الضباط والموظفين في شرطة دبي، والشركاء في «رايب ماركت»، وشركة «سكيتشرز».

وأكد بطي الفلاسي، أن الماراثون يأتي في إطار المبادرة الرياضية «الروح الإيجابية» التي يأتي تنظيمها من قبل القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في إطار «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، والهادفة إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كافة أشكال الكراهية والعنف والعصبية والتمييز، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم.

ولفت إلى أن مبادرة الروح الإيجابية تتضمن العديد من البرامج التوعوية والثقافية الهادفة إلى توعية الشباب والفئات السنية الصغيرة بالقيم والأخلاق الحميدة وتقاليد مجتمعنا الأصيلة التي تسهم في تنشئتهم بالصورة المطلوبة، وتصنع منهم رجالاً نافعين لأنفسهم وأسرهم وأوطانهم في المستقبل، كما تسهم في صقل شخصياتهم وتعزز الثقة لديهم، إلى جانب تنظيم منافسات رياضية تعود على أفراد المجتمع بالكثير من الفوائد الصحية والنفسية وتعزز العلاقات الاجتماعية.