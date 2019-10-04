أبطال «الدراجات المائية» جاهزون لجولة أريزونا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشارك أبطال رياضة الدراجات المائية الإماراتيون في منافسات بطولة العالم للدراجات المائية (أي جي أس بي أيه) التي تستضيفها مدينة هافاسو في ولاية أريزونا اعتبارا من يوم غد وحتى 13 الجاري بمشاركة 50 دولة.

ويخوض التحدي العالمي في ولاية أريزونا في بحيرة هافاسو كل من: علي محمد يوسف اللنجاوي صاحب ذهبية أسياد-جاكرتا 2018 ونجوم فريق نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، والثلاثي مانع حبيب المرزوقي وعبد الله عبد الرحمن أحمد الحمادي وسلطان عيسى الحمادي، إضافة إلى أبو بكر ناصر المري، وخالد سليمان إبراهيم المازمي، وأحمد عيسى الحمادي.

ومن المنتظر أن ينافس نجوم الإمارات في الفئات المختلفة والمتعددة التي تشهدها بطولة العالم في أمريكا إحدى مراحل (التاج الثلاثي العالمي 2019 - بلجيكا وأمريكا وتايلاند) في الأيام المقبلة حيث تشمل المنافسات فئات مختلفة ومتعددة للمبتدئين والناشئين والصغار والمخضرمين والسيدات وكبار المحترفين في منافسات جالس وواقف والحركات الاستعراضية.

تتويج

من جانبه، أعرب حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية عن أمنياته لنجوم الإمارات ممثلي الأندية الرياضية البحرية والمؤسسات في الفوز والتتويج والعودة بالانتصارات المتميزة من الولايات المتحدة الأمريكية كما تعودنا منهم في السنوات الماضية التي حققوا فيها اكبر الانجازات. وأوضح رئيس اتحاد الإمارات أن أبطال الدولة وصلوا أعلى المراتب وصعدوا إلى منصات التتويج العالمية بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة ومتابعة المسؤولين وجهود القائمين على أمر الأندية البحرية وأيضا المؤسسات الراعية التي تقدم دعمها الكامل والمتواصل لهؤلاء النجوم.

كما أشار حريز المر، إلى أن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية سعيد جدا بحضور أبناء الإمارات في هذا المحفل العالمي والذي يجمع ما يزيد عن 50 دولة، مشيرا إلى أن الاتحاد تابع مع الجهات المسؤولة في الهيئة العامة للرياضة كافة إجراءات السفر.