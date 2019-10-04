اليوم انطلاق دوري الشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تنطلق مساء اليوم منافسات بطولة الدوري العام للشطرنج للرجال والسيدات، والتي ينظمها اتحاد اللعبة في 3 أندية، حيث يستضيف نادي دبي للشطرنج والثقافة، بطولة الرجال، فيما تقام بطولة السيدات في ناديي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وفتيات رأس الخيمة للشطرنج.

تضم بطولة الرجال 3 أندية، هي أبوظبي للشطرنج والثقافة ودبي للشطرنج والثقافة، والشارقة الثقافي للشطرنج، ويلتقي في الجولة الأولى اليوم دبي للشطرنج مع نادي الشارقة، فيما يشارك في بطولة السيدات 5 أندية، هي نادي العين للشطرنج والثقافة، ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ونادي فتيات رأس الخيمة، ونادي أبوظبي للشطرنج، ونادي دبي للشطرنج، ويلتقي اليوم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة مع نادي دبي للشطرنج بمقر الأول، فيما يلتقي في نفس التوقيت، نادي فتيات رأس الخيمة مع أبوظبي للشطرنج والثقافة.

كما أوضح حسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد، أن البطولات المحلية، خطوة إعداد للمشاركات الخارجية، وهناك دعم كبير من الاتحاد لكل أندية الدولة، نظراً لأن الهدف من هذه المشاركات، رفع علم الدولة في كل المحافل.