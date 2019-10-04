دبي تستضيف قمة الدوري الفلبيني للسلة اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستضيف صالة كوكاكولا أرينا بمنطقة سيتي ووك في دبي قمة الدوري الفلبيني لكرة السلة التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، برعاية مجموعة مدارس فار إيسترن الخاصة، وتجمع ثلاثة من أقوى الفرق الفلبينية هي فريق سان ميغول بيرمين، وفريق إن ليكس روود ووريرز، وفريق بارانجاي جينيبرا. وتنطلق المنافسات في الثامنة مساء اليوم، حيث تقام المباراة الأولى بين فريق سان ميغول بييرمن مع فريق إن ليكس، فيما تقام المباراة الثانية غداً، وتجمع بين فريق إن ليكس مع فريق بارانجاي جينيبرا.

وتم الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال مؤتمر صحافي عقد بمجلس دبي الرياضي أمس، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام بالمجلس، وتحدث خلاله غازي المدني مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالإنابة في المجلس، وويلي مارشال رئيس اتحاد كرة السلة الفلبيني، وعبد الله مراد رئيس اللجنة المنظمة للحدث، ونوال الأنصاري ممثلة مدارس فار إيسترن الخاصة، الراعي الرسمي للبطولة.

جوانب فنية

وتم خلال المؤتمر الكشف عن الجوانب الفنية والتنظيمية للحدث الذي يعد واحداً من الثلاث جولات العالمية للدوري الفلبيني التي يشرف عليها اتحاد كرة السلة الفلبيني، وتقام الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، والثانية في شرق آسيا، والثالثة في دبي.وقال غازي المدني: يدعم مجلس دبي الرياضي التنوع في الرياضات العديدة التي تنظم في الإمارة وتزداد عاماً بعد آخر بتنظيم عالي المستوى، وسنعمل على دعم نجاح هذه البطولة، وندعو الجميع لمتابعتها ومتابعة هذه الرياضة الرائعة.

وأضاف: يحرص مجلس دبي الرياضي على دعم تنظيم الفعاليات الرياضية التي تسهم في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط والبدني وتبث الروح الإيجابية بين مختلف مكونات المجتمع من سكان إمارة دبي، إيماناً من المجلس بأن الرياضة تمثل مصدراً للمتعة والسعادة للجمهور والمشاركين على حد سواء.

سعادة

وعبّر اللاعبون المشاركون في البطولة عن سعادتهم بوجودهم في دبي وتقدموا بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي وإلى الجهة المنظمة، وأكدوا حماسهم واستعدادهم التام للتنافس في البطولة المهمة، وأكدوا أنهم سعداء بوجودهم مرة أخرى في دبي.

ويأتي الحدث بعد أسبوع واحد فقط من استضافة مجمع حمدان الرياضي لبطولة «ماهارليكا فليبيناس لكرة سلة» التي نظمها وشارك فيها النجم العالمي وأسطورة الملاكمة الفلبيني ماني باكياو بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

5400

تم الإعلان خلال المؤتمر الصحافي عن بيع أكثر من 5400 تذكرة خلال الأيام الأولى من الإعلان عن الحدث الذي يستقطب اهتمام الجالية الفلبينية بصفة خاصة ومختلف الجاليات في دبي التي تحب كرة السلة.