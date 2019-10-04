«الفجيرة للجوجيتسو» تحتفل بعودة هزاع المنصوري

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

تنطلق اليوم منافسات النسخة السادسة من بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو في مجمع الشيخ زايد الرياضي، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتحظى البطولة بإقبال لافت من اللاعبين المحترفين المتوافدين من 54 دولة بعمر 16 عاماً فما فوق للمنافسة ضمن فئات الناشئين في الحزامين الأبيض والأزرق، ومنافسات الكبار والأساتذة في خمسة أحزمة، هي الأبيض، والأزرق، والبنفسجي، والبني، والأسود. ويقوم بإدارة المنافسات مجموعة من الحكام المتميزين على الساحة المحلية والدولية، تحتفل البطولة بعودة هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي من رحلته الفضائية إلى الأرض، كما احتفل اتحاد الجوجيتسو بوصوله إلى المحطة الدولية خلال بطولة التسامح للجوجيتسو، حيث يمثل المنصوري نموذجاً ملهماً لشباب الوطن.

وأكدت البرازيلية روزاليندا فيريرا منسقة لجنة الحكام في البطولة، تعيين 18 حكماً لإدارة النزالات بمعدل حكمين لكل نزال، أما فيما يتعلق بالنزالات الختامية على المراكز الثلاثة الأولى فسيتم تعيين 3 حكام لكل نزال، وأشادت بالتطور الرائع لرياضة الجوجيتسو في الدولة، والبطولات العالمية التي يجري تنظيمها تحت مظلة الاتحاد.

تقدير

وعبّر يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو عن شكره وتقديره، نيابة عن أسرة الاتحاد، لسمو ولي عهد الفجيرة الذي يوفر كل الدعم والرعاية لقطاع الرياضة، بما ساهم في أن يكون نادي الفجيرة للفنون القتالية محطة مهمة في اللعبة، وأكد البطران أن بطولة الفجيرة الدولية توفر أجواء مثالية لإعداد جيل من الأبطال القادرين على ترسيخ مكانة الدولة على الساحة العالمية للجوجيتسو، ومن أهم مميزاتها استقطابها لعدد من نجوم اللعبة المحترفين من العالم.

وأضاف: بطولة الفجيرة تحتل مكانة بارزة في أجندة الموسم الحالي، ويعكس تنظيمها أهداف الاتحاد ورؤيته في نشر الرياضة في الدولة، وبناء قاعدة مميزة من اللاعبين المحترفين الساعين إلى التميز والوصول إلى العالمية من أوسع الأبواب.

أكد ثاني ماجد سلطان بن سليمان إداري فريق الرجال في نادي شباب الأهلي، أن دعم القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو، وجهود فريق عمل الاتحاد بقيادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو في الارتقاء بهذه الرياضة، يوفر جميع المقومات لرفع مستوى أندية الدولة وتطورها ومشاركتها في البطولات المحلية والعالمية.

وأكد عبد الله إبراهيم مشرف رياضة الجوجيتسو في نادي الجزيرة، أن النادي يشارك في بطولة الفجيرة الدولية بـ55 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، وأن تلك المشاركة الواسعة تأتي من منطلق أهمية هذه البطولة بالنسبة للنادي، حيث يعتبر النادي من أفضل الأندية المحلية، وقال: نسعى لحصد أكبر عدد من النقاط، للاستمرار في المنافسة على الصدارة لكي يكون النادي ضمن أفضل أندية الدولة وآسيا.

قال جاسم سعيد لاعب وإداري الجوجيتسو في نادي الشارقة، إن الفريق سيشارك بـ30 لاعباً من مختلف الأوزان والأحزمة في بطولة الفجيرة، وأن تلك المشاركة ستوفر تجمع نخبة اللاعبين مثل سالم الحوسني وعبدالله مسلم وبلال غضبان ومحمد الحمادي، منوهاً بأنه تم توفير أفضل إعداد للاعبين قبل انطلاق الموسم.

أهمية

وتعد بطولة الفجيرة الدولية من البطولات المهمة ضمن أجندة الموسم، وشكل انطلاقة سلسلة البطولات الدولية لفئة المحترفين، والتي تستقطب نخبة من اللاعبين المحليين والدوليين الراغبين في تعزيز خبراتهم وإمكاناتهم استعداداً لخوض غمار البطولات العالمية القادمة، بالإضافة إلى تجميع النقاط التي تؤهلهم للارتقاء بالتصنيف السنوي العالمي وفق النظام المعتمد لدى اتحاد اللعبة.