أبطال الجوجيتسو إلى هاناو للمشاركة في بطولة ألمانيا الدولية

المصدر: أبوظبي - وام

تتوجه بعثة منتخبنا الوطني الأول للجوجيتسو، صباح اليوم، إلى مدينة هاناو الألمانية التي تبعد 25 كيلومتراً عن مدينة فرانكفورت، وذلك للمشاركة في بطولة ألمانيا الدولية لمحترفي الجوجيتسو التي تجري منافساتها يومي السبت والأحد المقبلين استعداداً لبطولة العالم بأبوظبي في نوفمبر المقبل.

تضم بعثة المنتخب كلاً من: عمر الفضلي وزايد الكثيري في وزن 62 كجم، ومحمد علي السويدي وعبد الله الجنيبي في وزن 69 كجم، ومحمد العامري في وزن 77 كجم، وعلي البناي في وزن 85 كجم، وفيصل الكتبي وحمدان البلوشي في وزن تحت 94 كجم، ويحيي الحمادي وعبدالله الكبيسي في وزن فوق الـ 94 كجم. ويقود المنتخب في تلك البطولة البرازيلي رامون ليموس مديراً فنياً، فيما يرافق البعثة عبدالله الشامسي إدارياً ومشرفاً.

تنسيق

من ناحيته، أكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن بطولة ألمانيا تقام بالتنسيق والتعاون بين الاتحادين الألماني والأوروبي.

وأنه بعد الاطلاع على عدد اللاعبين المسجلين فيها والتعرف على تفاصيلها والتأكد من وجود عدد كبير من اللاعبين المتميزين في مختلف الأوزان قررنا المشاركة فيها لأن الهدف اكتساب الخبرة الدولية والتأكد من جاهزية لاعبينا واختبار قدراتهم قبل بطولة العالم، ونحن على ثقة بأنهم سيحققون هذه الأهداف من تلك المشاركة ولو كنا وجدنا أعداداً كبيرة في مرحلتي الشباب والناشئين بتلك البطولة لدفعنا بعناصر المنتخبين الناشئين والشباب في منافساتها.

وقال المنهالي: «برنامج الإعداد لبطولة العالم المجمعة التي تقام في نوفمبر المقبل بصالة مبادلة أرينا للناشئين والشباب والكبار يتضمن معسكراً مفتوحاً قائماً حالياً للرجال في أبوظبي وللبنات في أبوظبي والعين، مع استقطاب 16 لاعباً من أفضل لاعبي العالم للتدريب مع لاعبينا في هذا المعسكر من أجل توفير فرص الاحتكاك القوي.

في الوقت الذي نستضيف فيه بعض اللاعبات المصنفات عالمياً للمشاركة في تدريبات منتخب الفتيات للهدف نفسه، وفي الأول من نوفمبر سوف تدخل منتخباتنا في معسكر مغلق بأبوظبي لمدة أسبوعين وحتى موعد انطلاق منافسات بطولة العالم».

حظ

وقال المنهالي: الهدف الذي يتحدث معنا دائماً بشأنه عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي هو المركز الأول والرقم واحد، ومن هنا نحن نطالب اللاعبين واللاعبات دائماً بالمركز الأول، ومن حسن الحظ نتائجنا في السنوات الأخيرة تلامس هذا الهدف سواء على مستوى الشباب أو الناشئين.

في الوقت الذي نحقق فيه اختراقات قوية وإنجازات غير مسبوقة على مستوى الكبار، لأن مشروع الإمارات في نشر وتطوير اللعبة وتأهيل وصقل المواهب وصناعة الأبطال هو الأفضل في العالم باعتراف الاتحاد الدولي للعبة.

يذكر أن منتخبنا سبق له أن حقق الصدارة الآسيوية في بطولات الألعاب الشاطئية 2014 و2016، وبطولة آسياد جاكرتا في 2018، وحقق المركز الأول في مارس من العام الماضي ببطولة العالم للشباب والناشئين بأبوظبي، كما حقق المركز الأول الشهر الماضي في بطولة العالم للأشبال، وبطولة البلقان للناشئين بمدينة بوخارست.