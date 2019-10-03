محمد بن سليم: دورة مسقط لسائقي الخليج ناجحة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد محمد بن سليم نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، بالنجاح الكبير الذي حققته دورة تدريب السائقين الشباب بدول مجلس التعاون الخليجي التي أقيمت في العاصمة العمانية مسقط على مدار 3 أيام بتنظيم من أكاديمية السائقين الشباب بدول مجلس التعاون الخليجي، وبإشراف الاتحاد الدولي للسيارات، ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

وأكد بن سليم أن الدورة التي تم تخصيصها لفئتي الشباب والناشئين بدول المجلس شهدت إقبالاً مميزاً وحماساً من المشاركين الذين استفادوا استفادة كبيرة من الدورة. وأضاف: دورة مسقط هي استكمال لجهد أكاديمية السائقين الشباب بدول مجلس التعاون الخليجي التي كانت نظمت عدداً من الدورات المماثلة في كل من البحرين والإمارات.