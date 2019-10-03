4 مباريات في ربع نهائي كأس السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تشهد ملاعب كرة السلة في أبوظبي ودبي والشارقة اليوم 4 مواجهات في توقيت موحد السابعة مساء هي مجموع مباريات الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد، وتجمع بين فريق النصر متصدر المجموعة الأولى وفريق الظفرة رابع المجموعة الثانية وتستضيف اللقاء صالة نادي بني ياس، في حين يقام اللقاء الثاني.

والذي يجمع بين الشارقة متصدر المجموعة الثانية مع بني ياس رابع المجموعة الأولى على صالة نادي الوصل بدبي، كما يلتقي فريق شباب الأهلي وصيف المجموعة الأولى مع البطائح ثالث المجموعة الثانية في ثالث المباريات على صالة نادي الشارقة، في حين، يستضيف الوصل وصيف المجموعة الثانية فريق الجزيرة ثالث المجموعة الأولى على صالة نادي البطائح في رابع اللقاءات.

ويتأهل الفائــزون الأربعة للدور نصف النهائي الذي تقام مبارياته الأحد المقبل مع بقية المباريات الخاصة لترتيب المراكز من الخامــس للثامن، فيمــا يتحــدد بطــل المسابقة الأربعاء المقبل وتقام جميع المباريات على ملاعــب محايــدة.