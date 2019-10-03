السعودية تستضيف بطولة الخليج الـ 22 للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عقدت اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي للجودو اجتماعاً لها في دولة الكويت برئاسة الكويتي عبيد زايد العنزي وحضور يوسف دلي الأمين العام (الكويت).

والعميد ناصر الغنام (السعودية)، محمد جاسم (الإمارات)، يوسف الكوهجي (البحرين)، كما حضر الاجتماع مشعل بن ناصر آل خليفة مدير إدارة الرياضة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وفي بداية الاجتماع رحب عبيد العنزي بالحضور وشكر لهم حضورهم للاجتماع الذي يعقد على هامش البطولة الخليجية الـ21 للأشبال وللشباب تحت 21 سنة التي نظمها الاتحاد الكويتي للجودو.

وتم خلال الاجتماع التصديق على المحضر السابق ومناقشة محضر اللجنة الفنية، وتمت الموافقة على استضافة السعودية بطولة الخليج الـ22 العام القادم 2020، على أن يتم تحديد موعدها لاحقاً، وقد حثت اللجنة التنظيمية على ضرورة العمل على مشاركة المرأة في بطولات الخليج للجودو في السنوات المقبلة.

وكانت اللجنة الفنية بدول مجلس التعاون الخليجي للجودو قد حددت خلال اجتماع لها عدة توصيات أبرزها بأن تكون الشروط الفنية للبطولة القادمة للأشبال والناشئين بجانب بطولة الكاتا طبقاً للقانون الدولي للعبة.