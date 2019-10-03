الملاعب الذكية ومستقبل الرياضة ضمن موضوعات الجلسات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن مشاركة عدد من الاتحادات والروابط والمنظمات الرياضية الدولية في فعاليات النسخة الأولى من «مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي» الأول من نوعه في المنطقة الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال الفترة 14-15 أكتوبر الجاري في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

ومن المنظمات التي ستشارك في المؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ورابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (إن بي إيه)، والاتحاد الدولي للتزلج على الجليد، والمنظمة العالمية للمصارعة، والاتحاد الألماني لسباقات الخيول، واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الشتوية بكين 2022، واللجنة الأولمبية الأوروبية، ونادي غلطة سراي التركي، والاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، والاتحاد الدولي للشطرنج.

ويتحدث رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي دفوركوفيتش عن «استشراف الذكاء الاصطناعي الرياضي»، وتم انتخاب دفوركوفيتش رئيساً للاتحاد الدولي للشطرنج عام 2018، وكان قبل ذلك قد شغل منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الروسي للشطرنج منذ عام 2007، ورئيساً لمجلس الإشراف على الاتحاد الروسي للشطرنج في الأعوام من 2010 إلى 2014.

تطوير

كما يتحدث كل من كولين ويبستر رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، وسوزانا راخكامو رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد، عن «الابتكار والتطوير في الذكاء الاصطناعي».

وشغل كولين ويبستر منصب رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي لألعاب الذكاء من عام 1985 حتى عام 2013، وأسهم بجهوده في إنشاء تطوير الرياضات الإلكترونية في جنوب أفريقيا، وفي عام 2013 تم انتخاب كولين في مجلس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية.

وفي عام 2018 تم انتخابه رئيساً للاتحاد، كما تشغل سوزانا راخامو صاحبة الميداليات الفضية في الألعاب الأولمبية والميدالية الدولية مرتين في التزلج على الجليد، منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفنلندية، ورئيس لجنة الثقافة والتراث في اللجنة الأولمبية الأوروبية.

ويتحدث دوروخان أكار عضو مجلس إدارة ورئيس الخزانة ورئيس اللجنة التجارية في نادي غلطة سراي التركي، ويوهانس هولزمولر رئيس قسم الابتكار التكنولوجي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن موضوع «الجماهير والملاعب الذكية».

تحديات

كما سيتحدث كل من أمادو جالو فال مستشار في رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، وجان بومر المدير الإداري للاتحاد الألماني لسباقات الخيول، ولازلو فاجدا كبير المستشارين في اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الشتوية بكين 2022، عن «مستقبل البطولات الكبرى وتحدياتها».

ويشغل أمادو منصب نائب الرئيس والمدير العام للمكتب الإقليمي في أفريقيا لرابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، ويعمل مع الاتحادات المحلية الأفريقية لكرة السلة لتنمية ونشر اللعبة في المنطقة، ويشرف السنغالي أمادو فال على دوري الناشئين في رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة وشركات التسويق والإعلام التابعة لها في أفريقيا.

وشغل جان بومر عدة مناصب، منها المدير العام لوكالة الاتصالات الراعية، وكعضو منتدب لكرة السلة البوندسليغا وشركة التسويق التابعة للجنة الأولمبية الوطنية الألمانية، ومؤخراً نائب رئيس أكبر شركة رياضية في العالم المنظمة لدوري الألعاب الإلكترونية إي إس إل، وهو الآن المدير الإداري لاتحاد السباق الألماني في كولونيا.

كما سيتحدث في المؤتمر سيمون كليج المدير التنفيذي للألعاب الأولمبية باللجان الأولمبية الأوروبية، ويتناول موضوع «رياضات المستقبل»، ولدى سيمون مسيرة كبيرة وخبرة واسعة اكتسبها من خلال تقلد عدد من المناصب الدولية البارزة والمتنوعة والصعبة في الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية الكبرى، ويشارك من المنظمة العالمية للمصارعة سيباستيان جوينات المدير العام للمنظمة.