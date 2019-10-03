إغلاق التسجيل لسباق السفن الشراعية 60 قدماً اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يغلق اليوم باب التسجيل للراغبين من الملاك والنواخذة للمشاركة في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ظهر يوم بعد غد في شواطئ دبي.

وكانت عملية التسجيل قد بدأت منذ بداية الأسبوع الحالي يوم الأحد في مقر النادي وعبر التسجيل الإلكتروني وتستمر حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم موعد إغلاق باب التسجيل وإعلان قائمة السفن المشاركة.

يتوقع أن يشهد السباق الكبير والذي سيقام يوم بعد غد مشاركة كبيرة، حيث يعد السباق فاتحة سباقات هذه الفئة في الموسم الجديد 2019-2020 لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي يتضمن هذا الموسم 4 محطات من بينها سباق السبت.

وكان مقررا أن يقام سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2019-2020 في الموسم الماضي، غير أن ازدحام البرمجة وتباين الأحوال الجوية لم يساعدا في إقامة السباق الذي تم تأجيله إلى بداية الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن أجندة الموسم الجديد 2019-2020 ثلاثة سباقات أخرى غير سباق يوم السبت هي الجولة الأولى من بطولة دبي 16 نوفمبر والجولة الثانية 21 ديسمبر، بينما سيكون مسك ختام سباقات الموسم الرياضي البحري بإقامة سباق القفال الثلاثين.

سباق

يذكر أن الموسم المنصرم 2018-2019 شهد تنظيم سباقين ضمن بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الأول أقيم منتصف ديسمبر 2018 وشهد فوز السفينة طوفان 21، كما نظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بداية مايو الماضي الحدث الأبرز سباق القفال الـ29 للمسافات الطويلة والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً مع ختام فعاليات الموسم المنصرم 2019-2019 وشهد السباق تتويج طاقم السفينة الشقي 96 باللقب.

كما أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منافسات فئة السفن الشراعية المحلية 60 قدماً في مايو 1993 تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بالتزامن مع النسخة الثالثة من القفال.