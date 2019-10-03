«الشارقة للتعليم» يطلق دوري المدارس

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أطلق مجلس الشارقة للتعليم، النسخة الثانية من بطولة المجلس الرياضية، تحت شعار «بأخلاقي أسمو وأرتقي»، والتي تستمر فعالياتها حتى أبريل الجاري، ومشاركة أكثر من 113 مدرسة حكومية وخاصة، وإجمالي طلبة من الفئة العمرية 6 إلى 17، وحوالي 3 آلاف طالب وطالبة، يتنافسون في 9 ألعاب .

أعلن ذلك في مؤتمر صحافي، عقد بقصر الثقافة بالشارقة، بحضور الدكتور سعيد الكعبي عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، ومحمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وجمال بو زنجال ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبد الله المرزوقي ممثلاً عن هيئة الشارقة للتعليم الخاص.