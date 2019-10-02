هزاع المهيري: نفخر برعاية سباق دلما

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد هزاع محمد بن ربيع المهيري رئيس مجلس إدارة الربيع ومؤسس فريق الطيار، أن رعاية مجموعة الربيع، لسباق دلما التاريخي الثالث للمحامل الشراعية 60 قدماً، واجب والتزام وطني وقال: سعداء جداً ونفخر بأن ندعم الحدث التاريخي الأبرز في سباقات المحامل الشراعية، وتواجدنا من خلال النسخة الأولى والنسخة الثانية من السباق، وها نحن اليوم نترقب انطلاق النسخة الثالثة من التحدي التراثي.

وأضاف: رعايتنا لسباق دلما يأتي كي يحقق التناغم الذي نسعى إليه بالتواجد والدعم والحضور في كل الأحداث المهمة في المجتمع الإماراتي، والتي تعنى بالحفاظ على الموروث والتراث الخاص بنا، وخاصة أن سباق دلما حقق أهمية قصوى في بناء التلاحم والنسيج الاجتماعي بشكل أكبر بين أبناء الإمارات، من خلال المشاركة الكبيرة من النواخذة من مختلف إمارات ومناطق الدولة، والسباق أيضاً هو مدرسة للأجيال بتعريف كل من يشارك في خط السباق بجزيرة دلما ومكانتها في التاريخ الإماراتي.