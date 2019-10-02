النصر يتصدّر مجموعته في كأس الاتحاد للسلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أسفرت نتائج اليوم الأخير للدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد لكرة السلة، عن فوز النصر على ضيفه شباب الأهلي 91-86، والجزيرة على الوحدة لحساب المجموعة الأولى، ووفقاً للنتائج تصدر النصر مجموعته وحل شباب الأهلي ثانياً والجزيرة ثالثاً وبني ياس رابعاً، وترتب على ذلك تحديد مواجهات الدور ربع النهائي، التي تقام في توقيت موحد غداً، وتجمع النصر متصدر المجموعة الأولى مع الظفرة رابع المجموعة الثانية في صالة بني ياس، والشارقة متصدر المجموعة الثانية مع بني ياس رابع المجموعة الأولى بصالة الوصل، وشباب الأهلي وصيف المجموعة الأولى مع البطائح ثالث المجموعة الثانية بصالة الشارقة، والوصل وصيف المجموعة الثانية مع الجزيرة ثالث المجموعة الأولى بصالة نادي البطائح.