«الفيكتوري تيم» يرحب بالثنائي الجديد اريك ودافيد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رحب مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، بثنائي المؤسسة الجديد، المتسابقين السويدي اريك ستارك والإيطالي دافيد ديل بين اللذين سيقودان زورقي فيكتوري تيم في الجولتين الرابعة والخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، واللتين ستقامان على التوالي في جمهورية الصين الشعبية، وفي أسبوع واحد من 17-21 أكتوبر المقبل في مدينة شيامين، وحرص حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ومحمد مبارك المطيوعي نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء غانم خميس المري وعلي خليفة القيزي وسعيد خليفة المري، على الالتقاء بالثنائي الجديد المتسابقين السويدي والإيطالي، عقب وصولهما إلى الإمارات أخيراً، لإجراء الاختبارات الفنية على الزوارق استعداداً للمراحل المقبلة في البطولة العالمية.

فرص النجاح

وقال حريز المر: مؤسسة الفيكتوري، تسعى إلى توفير فرص النجاح للفريق والمتسابقين من أجل مواصلة التنافس وبقوة في المحفل العالمي الكبير لزوارق الفورمولا1، وتحقيق أفضل النتائج خلال المراحل الثلاث المتبقية في الصين والإمارات، وأوضح أنه بناءً على رغبة الجهاز الفني والإداري لفريق فورمولا1، والذي يشرف عليه الإيطالي فرانكو كارفيليو، وافق على إقامة معسكر تدريبي في دبي، بمشاركة المتسابقين السويدي اريك ستارك والإيطالي دافيد ديل بين، من أجل خلق الانسجام المطلوب، والتعود على أجواء التنافس الساخنة في أروقة البطولة العالمية، وأشار إلى أن المؤسسة أكلمت كل الخطوات اللازمة لمشاركة المتسابقين الجديدين، في البطولة العالمية.

ضغوط

أعرب حريز المر، عن أمنياته القلبية بالتوفيق للفريق في المحطتين المقبلتين لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1، اللتين ستقامان في شيامين الصينية على التوالي وللمرة الأولى، الأمر الذي يضع المزيد من الضغوط على المتسابقين والفرق المشاركة، من أجل حصد أفضل النقاط، قبل الوصول إلى المحطة السادسة والختامية في الشارقة خلال شهر ديسمبر المقبل.