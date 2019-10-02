54 دولة تتنافس في «الفجيرة لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، تنطلق النسخة السادسة من بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، يوم الجمعة المقبل، في مجمع زايد الرياضي، وسط إقبال لافت من اللاعبين المحترفين المتوافدين من 54 دولة من عمر 16 عاماً فما فوق، للمنافسة ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة، وتشهد البطولة منافسات الناشئين من الجنسين، والتي ستتوزع على حزامي الأبيض والأزرق، بينما ستتوزع منافسات الكبار والأساتذة على خمسة أحزمة، هي الأبيض، والأزرق، والبنفسجي، والبني، والأسود، وتتضمن 7 أوزان لكل حزام.

كما سيقوم على تحكيمها مجموعة من الحكام المتميزين على الساحتين المحلية والدولية، وتم إغلاق باب التسجيل في البطولة يوم أمس، وستبدأ مرحلة الميزان صباح يوم انطلاق البطولة، في مجمع الشيخ زايد الرياضي، بين الساعة 11 صباحاً إلى 1 ظهراً.

وتعتبر إحدى المحطات المهمة في مسيرة محترفي الجوجيتسو، ضمن أجندة الموسم الرياضي 2019-2020، إذ تشكل انطلاقة سلسلة البطولات الدولية لفئة المحترفين، والتي تستقطب نخبة من اللاعبين المحليين والدوليين الراغبين في تعزيز خبراتهم وإمكاناتهم استعداداً لخوض غمار البطولات العالمية المقبلة، بالإضافة إلى تجميع النقاط التي تؤهلهم للارتقاء بالتصنيف وفق النظام المعتمد لدى اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

مشاركة إماراتية

وتشهد كوكبة رائعة من اللاعبين المواطنين، أمثال وديمة اليافعي الحائزة على الميدالية الذهبية وزن 49 كغ، في الجولة الثالثة من النسخة الخامسة لبطولة أبوظبي غراند سلام، التي أقيمت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية الشهر الماضي، كما يشارك اللاعب محمد صالح الحمادي من نادي الظفرة، ويحمل الحزام البنفسجي وزن 69 كغ، وقد حصل الحمادي أخيراً على الميدالية البرونزية في الجولة الأولى من بطولة نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، وعلى صعيد اللاعبين المحترفين العالميين، يشارك كل من اللاعب البرازيلي إيجور سوزا من فريق A.F.N.T، حامل الحزام الأسود، وينافس في فئة 85 كغ، واللاعبة البرازيلية أنا كارولينا أديسون صاحبة الحزام الأسود، وتمثل نادي بالم سبورتز، حيث تنافس في فئة الأساتذة وزن 55 كغ.

مكانة عالمية

وأكد يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، أن بطولة الفجيرة الدولية للمحترفين تنسجم مع رؤية الاتحاد في تعزيز موقع دولة الإمارات كموطن عالمي للجوجيتسو، واستقطاب نخبة اللاعبين المحترفين الذين يسعون للارتقاء بتصنيفهم المحلي والعالمي، وبالتالي الانطلاق بمسيرتهم إلى أبعاد جديدة.

وأضاف: في إطار الاستحقاقات المقبلة للمنتخب الوطني وعلى وجه الخصوص المشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو في أبوظبي نوفمبر المقبل، تمثل البطولة مناخاً مميزاً للإعداد الأمثل لنجوم المنتخب للمشاركة في هذه الاستحقاقات من خلال الاحتكاك مع لاعبين من شتى أنحاء العالم يخوضون منافساتهم وفقاً لمدارس واستراتيجيات مختلفة، وبالتالي تسهم في مساعدة المدربين على متابعة تطور أداء اللاعبين.