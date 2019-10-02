بطولة التسامح غراند سلام أبوظبي للجودو تحقق رقماً قياسياً في المشاركة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

سجلت بطولة التسامح غراند سلام أبوظبي للجودو، في نسختها الـ11 التي تستضيفها أبوظبي، خلال الفترة من 24 - 26 أكتوبر الحالي، بصالة أرينا مبادلة، حتى الآن الرقم القياسي في تاريخ المشاركة بتلك البطولة منذ انطلاقتها الأولى، مع تأكيد مشاركة 635 لاعباً ولاعبة من 100 دولة من مختلف قارات العالم، وذلك قبل إغلاق باب التسجيل للمشاركة من قبل لجنة الاتحاد الدولي للجودو، يوم السبت المقبل، واجتمع محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، مع ناصر التميمي أمين عام الاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو مدير بطولة التسامح غراند سلام أبوظبي، واطمأن ابن ثعلوب على اكتمال الترتيبات، لاستقبال الأشقاء والأصدقاء بعد أن سجلت المشاركة في البطولة الرقم القياسي الذي لم يحدث حتى في بطولات كأس العالم للجودو، التي ينظمها الاتحاد الدولي ككبرى بطولات الاتحاد، ما يؤكد مكانه إمارات التسامح والسلام لدى العالم، في ظل القيادة الرشيدة التي سخرت البنية التحتية لقطاع الشباب والرياضة والسياحة ما جعل من أبوظبي عاصمة لرياضة الجودو وغيرها من الألعاب الفردية الرياضية.

وكشف ابن ثعلوب، أن اللاعب الدولي سيرجيو توما الفائز بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016 والتي أقيمت في البرازيل في وزن تحت 81 كغ قرر الاعتزال والاتجاه للتدريب، فاستحق الشكر على جهوده الماضية، وسيكون اعتماد الإمارات على 5 لاعبين من عنصري الشباب والخبرة في بطولة التسامح المقبلة.