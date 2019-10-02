ذهبيتان وفضية لمربط عجمان في بطولة كل الأمم لجمال الخيل

المصدر: ألمانيا - وام

حققت خيول مربط عجمان العائد لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان إنجازاً جديداً في مجال الفروسية ورياضة جمال الخيل العربي، يضاف إلى سلسلة الإنجازات السابقة بحصولها على ثلاث ميداليات ملونة خلال بطولة كأس كل الأمم لجمال الخيل العربية الأصيلة 2019 والتي اختتمت مؤخراً بمدينة آخن في ألمانيا، وحصدت خيول عجمان ذهبيتين وفضية عبر كل من الفحل الشهير «شنغهاي إي ايه» الذي نال بطولة الفحول، كما توج نفس المهر، بلقب أفضل الخيول الذكور في العروض، حيث حصل على أعلى معدل من النقاط بلغ 93.21 نقطة.

ومنحت المهرة الصاعدة «اتش دي ام بيلا سياو» لمربط عجمان، اللقب الذهبي الثاني، بعد أن انتزعت لقب المهرات عمر سنة، وأكملت الفرس «البديعة السا» الثلاثية، بإحراز اللقب الفضي للأفراس، لتؤكد خيول المربط جدارتها وريادتها العالمية.