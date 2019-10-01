225 ألف دولار جوائز جوجيتسو «غراند سلام» في البرازيل

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت اللجنة المنظمة لجولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو النقاب عن الجدول الزمني لمنافسات الجولة الرابعة من النسخة الخامسة، التي ستستضيفها صالة كاريوكا أرينا بالمركز الأوليمبي في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، من 1 - 3 نوفمبر المقبل، وتم تخصيص جوائز مالية لها قدرها 225 ألف دولار، للفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات.

وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام أن جولة ريو دي جانيرو، من أقوى الجولات في العالم، سواء على ضوء عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين في النزالات، أو على ضوء المصنفين الأوائل في مختلف الفئات من منطلق أن البرازيل واحدة من أهم قلاع رياضة الجوجيتسو في العالم، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تسارعاً من مختلف الأسماء الأخرى على التسجيل للمشاركة، خاصة أن باب التسجيل سيغلق 25 أكتوبر الجاري بشكل مبدئي.

3 أيام

وتابع البحري: على ضوء النجاحات التي حققتها البطولة في النسخ الماضية، والإقبال الكبير على المشاركة فيها بجولة البرازيل وحرصاً من عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، على أن تكون المنافسات في تلك جولة على مدار 3 أيام، بدلاً من يومين كباقي الجولات، وأتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيس الاتحاد على حرصه الدائم لمتابعة كل المستجدات في تلك البطولة، وتوجيهاته المستمرة بالتطوير من خلال المبادرات المستحدثة عاماً بعد آخر حتى أصبحت أبوظبي غراند سلام أقوى بطولة في العالم تقام بنظام الجولات.

منافسة «سوبر فايتس»

وعما إذا كانت هناك أية مستجدات في جولة ريو دي جانيرو، قال البحري: لن يكون هناك جديد، ولكننا على هامش تلك الجولة سنقيم منافسات تحت مسمى «سوبر فايتس» تجمع بين أبرز المصنفين في العالم في الوزن الخفيف لتتويج الأفضل، وكذلك أبرزهم في الوزنين المتوسط والثقيل، لتتويج الفائزين فيهما أيضاً باللقب، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً الكشف عن مفاجأة ستقام في جولة البرازيل، وعن توقعاته لمشاركة أندية وأكاديميات الإمارات في تلك الجولة قال: التواجد الإماراتي سيكون كبيراً، كما اعتدنا على تواجدهم في النسخ، ومن حسن الحظ أن عدداً من أنديتنا أصبحت تنافس على المراكز الأولى في التصنيف العالمي، وأبرزها أكاديمية الوحدة التي أنهت الموسم الماضي في المركز الثالث عالمياً، وحالياً تنافس على المركز الثاني، ودخول نادي بني ياس بقوة في المنافسة أيضاً هذا الموسم، وكذلك أكاديمية «أي إف إن تي».

فئات رئيسية ونقاط

وعن الفئات المشاركة قال: بالنسبة لهذه الجولة ستقام لـ 3 فئات رئيسية، هم الناشئون والبالغون والأساتذة، والناشئون هم اللاعبون واللاعبات من مواليد 2002 و2003 وما قبلها حزام أزرق فقط، والبالغون من مواليد 2001 وما قبلها للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، والأساتذة واحد من مواليد 1989 وما قبلها في الأحزمة الأربعة نفسها، والأساتذة 2 من مواليد 1983 وما قبلها بالأحزمة الأربعة، وسيحصل اللاعب الفائز على المركز الأول في كل فئة على 200 نقطة، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 160 نقطة، والثالث على 120 نقطة، وهذه قيمة مضافة تحسب لبطولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو لأنها تمنح النقاط للمنافسين الراغبين في تعزيز مراكزهم بالتصنيف السنوي العالمي، من أجل الفوز بجائزة أبوظبي العالمية.