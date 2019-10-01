استقبال حافل لأشبال وشباب الجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حظيت بعثة منتخب أشبال وشباب الجودو لدى وصولها مطار دبي الدولي أول من أمس، باستقبال حافل بالورود، من قبل أسرة الجودو، عقب المشاركة الايجابية في البطولة الخليجية الـ21 للأشبال وللشباب، التي نظمها الاتحاد الكويتي للجودو، بإشراف اللجنة التنظيمية الخليجية للعبة، بمشاركة 4 منتخبات، وحصد خلالها منتخبنا 9 ميداليات ملونة منها 3 ذهبيات، وفضيتان، و4 برونزيات.

تقدم المستقبلين سالم النقبي رئيس شركة الألعاب بنادي خورفكان، وعيسى بن هويدين أمين سر نادي اتحاد كلباء، وضمت البعثة التي ترأسها محمد جاسم أمين السر المساعد مشرف الجودو المحلي 9 لاعبين من فئتي الأشبال والشباب.ووجه محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بتكريم منتخبات الأمل للجودو بمختلف الفئات العمرية.