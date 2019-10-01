ختام مونديال «إكس كات» يجمع الأبطال ديسمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ينظم النادي خلال الفترة من 12 ـ 14 ديسمبر المقبل، منافسات الجولة الرابعة والختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات»، وذلك ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الجديد 2019 ـ 2020، وبمشاركة 14 زورقاً، بدأت التنافس على اللقب العالمي من الجولة الأولى في ستريسا الإيطالية قبل التحول في باقي الجولات بجمهورية الصين الشعبية، في انتظار عرس الختام المرتقب في شواطئ دانة الدنيا دبي، وبارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، استضافة النادي للبطولة العالمية والحدث الكبير، والذي يأتي متزامناً مع نهاية عام التسامح 2019، حيث يمثل السباق أيقونة رياضية تجمع أبطال العالم في سباقات الزوارق السريعة البحرية، من مختلف القارات، كما يمثل الحدث، أهمية خاصة كونه خرج للعالم من مياه الإمارات التي شهدت سنوات التأسيس وميلاد البطولة قبل التحول إلى حدث عالمي كبير، ولبس الحدث حلة جديدة في السنوات الماضية بإشراف الاتحاد الدولي للسباقات البحرية، وبمشاركة العديد من الفرق منها فريق أبوظبي (حامل اللقب عام 2018) وفريق شرطة دبي (الوصيف في عام 2018)، حيث يتوقع أن تشهد الجولة الرابعة والختامية من عمر البطولة العالمية، والتي ستقام في أحضان دبي، تنافساً ساخناً وقوياً بين المتسابقين النخبة على المستوى العالمي.

دعم متواصل

وأشاد محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي للنادي، بالدعم المتواصل والكبير من قبل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي وتفضل سموه برعاية الحدث الكبير والذي يمثل أكبر الأحداث الرياضية العالمية في رياضة الزوارق السريعة، بمشاركة 28 متسابقاً من أفضل نجوم العالم في سباقات الزوارق السريعة، وأوضح حارب أن الحرص الكبير من النادي على استضافة وتنظيم الحدث، يأتي إيماناً بالدور الذي لعبه النادي في التأسيس لهذه الرياضة، ورعايتها مع باقي أندية الدولة، حتى وصلت إلى العالم، عندما بدأت من الإمارات، ببطولة محلية (6 ليترات)، ثم إقليمية ببطولة الخليج، وتحولت دولية في بطولة الشرق الأوسط عام 2009، قبل أن تنطلق للعالمية عام 2010، الذي شهد ميلاد بطولة العالم «إكس كات»، والتي لا تزال تستحوذ على الاهتمام وتتنقل بين كبريات المدن العالمية، وقال إن دعم النادي للبطولة العالمية لم ينقطع منذ الانتقال إلى العالمية سواء بالاستضافة المتكررة كل عام وأيضاً من خلال تقديم الدعم اللوجستي للحدث عبر توفير مقار الفرق والحاويات الخاصة بالزوارق واللجان المنظمة والمراقبة والتي تعد الأفضل عالمياً والملائمة لكل وسائل النقل والشحن العالمية.

تحضير مبكر

وأضاف حارب: اللجنة المنظمة بالنادي وإدارة السباقات بدأت مبكراً التنسيق مع شركاء النجاح من المؤسسات الوطنية والدوائر الحكومية من أجل إنجاح الحدث الكبير المقرر في ديسمبر المقبل، والعمل على اختيار المكان المناسب لإقامة الحدث، بما يتناسب مع طبيعة المنافسات، وكورس ومسار السباق المتعارف عليه في منافسات الزوارق السريعة، وأشار إلى أن اللجنة المنظمة ستعمل كذلك على التنسيق لاعتماد البرنامج الزمني للسباق، حيث سيكون اليوم الأول مخصصاً للتجارب واختبار المحركات للزوارق المشاركة، فيما سيخصص ثاني أيام من الجولة الرابعة والختامية من بطولة العالم، لإقامة تصفيات سباق الزمن في الفترة الصباحية، ثم السباق الرئيسي الأول في الفترة المسائية، بينما سيشهد اليوم الثالث والختامي، إقامة السباق الرئيسي الثاني ومراسم ختام البطولة العالمية وتتويج أبطال 2019.

انطلاقة

انطلقت بطولة العالم لزوارق «إكس كات» هذا العام من إيطاليا التي شهدت الجولة الأولى بمشاركة 13 زورقاً، وتصدرها زورق أبوظبي 6 بقيادة فالح المنصوري والأمريكي شون تورنتي بالعلامة الكاملة برصيد 70 نقطة، يليه في المركز الثاني زورق شرطة دبي 3 بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي برصيد 56 نقطة، ثم زورق أستراليا بلو رو 8 بقيادة النرويجيين بال فيربك نيلسن وجان تريغفي براتين في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.