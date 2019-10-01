سلة الوصل وصيفاً ضمن بطولة كأس الاتحاد

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حجز فريق السلة بنادي الوصل، المركز الثاني في مجموعته الثانية ضمن بطولة كأس الاتحاد، بفوزه على العين 95-61، في انطلاقة الجولة الأخيرة للدور التمهيدي، كما فاز فريق البطائح على الظفرة 68-63، ورفع الوصل رصيده إلى 7 نقاط، خلف الشارقة المتصدر بفارق نقطة، فيما العين خامساً برصيد 4 نقاط، ويأتي البطائح ثالثاً، بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط، ويحل الظفرة رابعاً بـ 5 نقاط، وسيقابل الشارقة، الفريق رابع المجموعة الأولى في الدور ربع النهائي، ويلتقي الوصل الثالث، والبطائح مع الثاني، والظفرة مع المتصدر.