الوصل بطل كأس الإمارات لبراعم السباحة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز نادي الوصل بكأس الإمارات للسباحة للبراعم تحت 10 سنوات، والتي أقيمت يوم السبت الماضي، في مجمع حمدان الرياضي بمشاركة 400 سباح وسباحة من 25 نادياً وأكاديمية شاركوا في البطولة ليتفوق نادي الوصل على الأكاديميات الخاصة والأندية المشاركة في هذه الفئة والبطولة التي كانت تضم مراحل 7-8-9-10 سنوات، وذلك بعدما حقق كأس أهم المراحل وهي 10 سنوات بتحقيق 9 ذهبيات، ونجح الوصل أيضاً في الفوز بمرحلة 9 سنوات، وفي مرحلة 7 سنوات فازت أكاديمية كليوبترا بالمركز الأول، وأما منافسات البنات فنجحت أكاديمية كل النجوم في الفوز بمرحلة 10 سنوات..