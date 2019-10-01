أكاديمية دبي لبناء الأجسام تستهدف توطين المحاضرين الدوليين

المصدر: دبي - فائز بجبوج

منح الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، الضوء الأخضر لأكاديمية اللعبة في دبي، بـ «توطين» المحاضرين الدوليين، الذين يشرفون على الدورات التسع، التي تقدمها الأكاديمية لمدربي ومدربات اللياقة البدنية وبناء الأجسام.

جاء ذلك بعد الزيارة التفقدية، التي قام بها مؤخراً للأكاديمية، نائب رئيس الاتحادين الدولي والمصري لبناء الأجسام، الدكتور عادل فهيم، وعلى هامش إقامة دورة المستوى الرابع للمدربين، التي أقيمت في دبي، بحضور رئيس الأكاديمية العقيد (م) عبد الكريم محمد سعيد، ونائبه زايد الجلاف، وشهدت مشاركة 30 مدرباً ومدربة.

وأعرب الدكتور عادل فهيم عن سعادته لتمكن المحاضرين الإماراتيين وخص الحكم الدولي وليد عبد الكريم، مؤكداً انه يستحق لقب كبير المحاضرين الدوليين.