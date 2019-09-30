9 ميداليات لـ«الجودو» في بطولة الخليج

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حصد أشبال وشباب منتخبنا للجودو 9 ميداليات ملونة، 3 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات، في ختام البطولة الخليجية الـ 21 للأشبال وللشباب تحت 21 سنة التي نظمها الاتحاد الكويتي للجودو بمشاركة 4 منتخبات بإشراف اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي للجودو والتي اختتمت أول من أمس.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو إن مشاركة منتخب الأمل في البطولة كان الهدف منها أولاً الاحتفال بعودة الرياضة الكويتية للساحة التنافسية، وتكريم اللاعبين والأندية والأجهزة الفنية على الأداء المميز خلال الموسم الماضي، وأشاد بن ثعلوب بالأداء المتطور في كل مباريات البطولة الخليجية ذاكراً أنها تميزت بالإثارة والندية وكانت فرصة لمزيد من الإعداد للعديد من الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها البطولة العربية التي تقام بالعاصمة الأردنية عمان اعتباراً من الأول وحتى الخامس من نوفمبر المقبل، حيث تسهم تلك المشاركات بجانب النشاط المحلي الذي يبدأ في نوفمبر المقبل في إعداد لاعبي المنتخب ورفع مستوياتهم، مما يتطلب ضرورة المشاركات الخارجية من أجل المنافسة والوجود على منصات التتويج.