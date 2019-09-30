مبادرة تحدي دبي للياقة تنطلق 18 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تدشن المبادرة الرياضية الرائدة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عام 2017، دورتها الثالثة في الـ 18 أكتوبر وتستمر حتى 16 نوفمبر، مع مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية التي ستقام في عدة مواقع على مستوى المدينة لمدة 30 يوماً، لتشجيع مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي وتحفيز المشاركين على اتباع نمط حياة صحي لما فيه من تأثير إيجابي على حياتهم.

ويهدف «تحدي دبي للياقة» إلى إلهام وتشجيع سكّان دبي وزوّارها من مختلف الأعمار والاهتمامات ومستويات اللياقة البدنية على ممارسة أنشطة رياضية متنوعة بهدف الحفاظ على اتباع أسلوب حياة صحي. وكانت النسخة الماضية قد شهدت نمواً في أعداد المشاركين بلغت نسبته 34 بالمئة مقارنة مع الدورة الافتتاحية خلال العام 2017 واستقطبت أكثر من مليون مشارك.

تجمع

وتستمر دبي في رحلتها لتصبح المدينة الأكثر نشاطاً على مستوى العالم، حيث يشجع «تحدي دبي للياقة» الذي يهدف هذا العام إلى استقطاب أكثر مليون مشارك، جميع الجهات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، إلى حث الموظفين وأسرهم وأصدقائهم وزملائهم من جميع الأعمار على المشاركة في هذه المبادرة من خلال تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات الرياضية المخصصة لهم.

أنشطة

كما يستقبل «تحدي دبي للياقة» جميع المشاركين من كل الأعمار بمجموعة واسعة من الأنشطة التي ستقام في قريتين مخصصتين للياقة البدنية، بالإضافة إلى مراكز للياقة البدنية، وأيضاً مرافق مجانية، ومناطق رياضية في مختلف أرجاء المدينة. وإلى جانب أنشطة اللياقة البدنية، يركز التحدي أيضاً هذا العام على الصحة البدنية العامة ضمن أنشطته التي سيقدمها للمشاركين.

وسيتم إعلان المزيد من التفاصيل حول التسجيل، وقائمة الأنشطة الخاصة بمبادرة «تحدي دبي للياقة» خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيتمكن المهتمون بالمشاركة من تسجيل بياناتهم عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني الخاص بـالتحدي، كما سيتمكنون من تحديد أهدافهم قبل انطلاق التحدي عبر اختيار المسارات الرياضية التي تناسبهم من خلال تطبيق دبي للياقة.