«أبوظبي الرياضي» يطلق دوري أبطال المدارس في نوفمبر

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، عن إطلاق دوري أبطال مدارس إمارة أبوظبي، لأول مرة، في شهر نوفمبر المقبل، ويختتم في مارس 2020، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، وذلك ضمن مبادراته التطويرية المتنوعة، وحرصه الكبير على رفد المسيرة الرياضية بالمشاريع والمسابقات والأنشطة والفعاليات الداعمة للتنمية الرياضية، وكشف المجلس عن المبادرة الجديدة في مؤتمر صحافي عقده في مقره صباح أمس، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام للمجلس، وحميد عبد الله مدير إدارة شؤون الطلبة في وزارة التربية والتعليم، وناصر خميس ممثل دائرة التعليم والمعرفة، وحسين مراد الرئيس التنفيذي لشركة إنسبيراتوس، وطلال الهاشمي مدير قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي.

7 مسابقات متنوعة

ويتضمن الدوري 7 مسابقات رياضية مخصصة لطلبة الحلقات الدراسية الأولى والثانية والثالثة للبنين والبنات، في مدارس أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وتشمل المدارس الحكومية والخاصة، ويضم مسابقات: (كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد، ألعاب القوى، السباحة، الجمباز)، وتم فتح باب التسجيل لكافة الفرق المدرسية بجميع الألعاب والمسابقات، اعتباراً من أمس، ويستمر حتى 24 أكتوبر المقبل.

مهرجان ختاميوسيقام نهائي الدوري بالمسابقات السبع المعتمدة في أبوظبي بصورة مشابهة للمهرجانات المجتمعية الكبيرة، والتي ستشهد تتويج بطل كل مسابقة، بجانب تقديم الجوائز التي ستتضمن كؤوس وميداليات ومعسكرات تدريبية، مع الشركاء العالميين لمجلس أبوظبي الرياضي، وأعرب عارف حمد العواني عن فخره بتقديم مبادرة دوري أبطال مدارس أبوظبي للقطاع الرياضي والمجتمعي والتعليمي، وانعكاسها الكبير على تجسيد تفاعل الشريحة الطلابية بالأنشطة الرياضية، ودورها في تحقيق الإضافة الكبيرة لقائمة برامجنا ومبادراتنا في الساحة الرياضية، مؤكداً على أهمية ودور الرياضة المدرسية في دعم عمليات التنمية، ورفد الأندية والمنتخبات بالمواهب الرياضية.