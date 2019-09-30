جلفار: نثق في كفاءة لاعبي «أبيض اليد»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أنهى منتخب رجال اليد، محطة إعداده الداخلية الخامسة، أول من أمس، والتي شهدت ثلاث حصص تدريبية بناديي الوصل والشارقة، وبحضور 16 لاعباً من أصل 23 لاعباً، نتيجة غياب عدد من اللاعبين، بداعي الإصابة والظروف الوظيفية، وهذه التجمعات، تأتي في إطار تحضيراته للمشاركة في التصفيات الآسيوية التي تحتضنها دولة الكويت من 15 - 30 يناير المقبل، والمؤهلة لبطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في مصر عام 2021.

وحرص محمد عبد الكريم جلفار رئيس اتحاد كرة اليد، على متابعة الحصة التدريبية الأخيرة بنادي الشارقة، وبحضور محمد شريف نائب رئيس الاتحاد، ومحمد الحوسني عضو الإدارة، وعلي المرزوقي إداري المنتخب، وأكد جلفار، ثقة مجلس إدارة الاتحاد في عناصر المنتخب، والذين سيحملون راية تمثيل الدولة في المحفل الآسيوي المقبل، معرباً عن سعادته لما لمسه من إصرار وعزيمة على تنفيذ محطات التدريب، وسط الروح القتالية التي رسخت مزيداً من الألفة والتجانس بين الجميع، وقال جلفار إن الفترة الحالية والمقبلة، تتطلب تكثيف العمل في سباق مع الزمن للوصول بالمنتخب لأعلى درجات الجاهزية والظهور المشرف، بل حجز مقعد لليد الإماراتية في المونديال.