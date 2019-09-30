«العاصفة» لزايد بن حمدان بطلاً لشراعية «الأريام»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توّج المحمل «العاصفة» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بطلاً لسباق الأريام للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أول من أمس بالعاصمة أبوظبي، وبلغت إجمالي جوائزه 4 ملايين درهم، وجاء في المركز الثاني «الشقي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، فيما حل في المركز الثالث «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ونجحت محامل الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان في الحصول على أربعة مراكز من العشرة الأوائل في السباق، الذي يعد الجولة الأولى في موسم منافسات فئة المحامل الشراعية 43 قدماً.

وتَوّج الفائزين ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.