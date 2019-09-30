القاسمي: الإنجاز العربي دليل تطور الغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ثمّن الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، إنجاز حصول منتخب الفتيات على الميدالية الفضية، وتتويج منتخب الأشبال بالميدالية البرونزية، في البطولة العربية للمراحل العمرية، التي اختتمت مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة، مؤكداً أن الغولف الإماراتي يسير على الطريق الصحيح، وأن المستوى الذي حققته منتخبات الدولة في تلك البطولة، وسط مشاركة أكثر من 115 رياضياً من 11 دولة، فأل خير لمستقبل اللعبة، مشيداً بمنتخب الفتيات المكون من اللاعبات ريما محمد الحلو، وعلياء منصور العمادي، وحمده سعيد السويدي، لإنجازهن الأفضل عربياً، وكذلك منتخب الأشبال المؤلف من الشقيقين راشد وسلطان عصام الجسمي، وعبد الله سعيد السويدي، وأكد أن ما تحقق يعكس مدى التطور المستمر للغولف الإماراتي.

وشدد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، على أهمية إنجاز منتخب الأشبال في الظهور الأول لهذه الفئة العمرية في البطولات العربية، وقال: "حلول منتخب الأشبال تحت 13 عاماً بالمركز الثالث عربياً، يسلط الضوء على أهمية الاستراتيجية المتبعة من الاتحاد، على صعيد برنامجه الوطني الرائد، المتعلق باكتشاف المواهب، وةالهادف إلى خلق أجيال جديدة من الأبطال.