«وعد والأسد» يتصدران في المرموم

المصدر: دبي-البيان الرياضي

انطلقت صباح أمس، الجولة الثالثة من مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة «تمهيدي المرموم»، وشهدت تحفة الميادين، إقامة ستة عشر شوطاً في سن القبائل لمسافة 4 كم، ونجحت «وعد» لمالكها خالد سعيد عبد الله بروك الحميري، من تصدر الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات، فيما حسمت «هتان» ثاني الأشواط للقايا البكار المهجنات، لمالكها أحمد سلطان بالرشيد السويدي، وكسب «الأسد» بشعار سهيل الرملي محمد العامري، التحديات في الشوط الرئيس للقايا الجعدان المحليات.