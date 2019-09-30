«تنس الإمارات» يهنئ رئيس الاتحاد الدولي

المصدر: دبي-البيان الرياضي

هنأ أحمد عبد الملك أهلي نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس، ديفيد هاغرتي رئيس الاتحاد الدولي، متمنياً المزيد من العمل الفاعل لتطور رياضة التنس في العالم عموماً، وفي الإمارات بشكل خاص، وبما يسهم بالمزيد من النجاح في المستقبل، كما بارك أهلي، لرئيسة اتحاد التنس في تونس، سلمى مويلحي، بالعضوية الجديدة، والتي تعد العضو العربي الوحيد، إضافة إلى اليابان بمقعد ثالث لآسيا في المكتب التنفيذي، إضافة لمقعدي كازاخستان، وشارك الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، ناصر المرزوقي، في اجتماع الجمعية العمومية.