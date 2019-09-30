الشراعية 60 قدماً تبحر بدبي السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم السبت المقبل، سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم 2019-2020، ويعد السباق الكبير والمرتقب، يوم السبت المقبل، هو فاتحة منافسات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً في الموسم الجديد، كما يعتبر جولة مؤجلة كان من المفترض إقامتها ضمن مراحل الموسم المنصرم، وتأجلت بسبب الأحوال الجوية، وازدحام روزنامة السباقات حينها، وأعلنت اللجنة المنظمة في النادي عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة في السباق الكبير، اعتباراً من يوم أمس، وحتى الخميس المقبل، موعد إغلاق باب التسجيل، وإعلان قائمة السفن المشاركة.

وبدأت اللجنة المنظمة كذلك التنسيق والتشاور مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، الجهات الداعمة لنجاح فعاليات النادي.