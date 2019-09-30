مفاجآت في النسخة الـ 8 من «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

كشفت شركة بالمز الرياضية، الذراع الفنية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن موعد انطلاق النسخة 8 من محاربي الإمارات 18 أكتوبر المقبل، والتي تقام سنوياً على صالة مبادلة آرينا بالعاصمة أبوظبي. ويتوقع أن تشهد البطولة العديد من المفاجآت، من حيث التنظيم والأبطال المشاركين، في ظل النجاح الكبير للنسختين الماضيتين، تحت المسمى الجديد للبطولة «محاربي الإمارات»، والتي أثبتت من خلالهما القدرات الإماراتية في مجال استضافة الأحداث والبطولات الرياضية العالمية، ما جعل البطولة محل إشادة محلياً وإقليمياً وعالمياً، لا سيما في ظل المقاييس العالمية لبطولات فنون القتال المختلطة.

وتعتبر البطولة فرصة لمشجعي الألعاب القتالية لمشاهدة منافسات كبيرة وقوية بين أبطال عالميين، وأسماء كبيرة في رياضات فنون القتال المختلطة، ما ساهم في الحضور الكبير للجمهور، وتفاعله مع النزالات منذ الجولة الأولى، وحتى قمة الختام.

وكان النجاح الكبير والتنظيم الراقي عامل جذب للنجوم العالميين، حيث أصبحت البطولة تضج بعدد من الأسماء اللامعة في مجال الألعاب القتالية على المحيط العربي والعالمي، ويتوقع ظهور أسماء جديدة في صالة «مبادلة آرينا» في العاصمة أبوظبي بالنسخة الـ 8، في الـ 18 من أكتوبر المقبل. وشهدت النسخة الماضية، وللمرة الأولى، 3 نزالات للهواة، حرصت من خلالها شركة بالمز الرياضية، على إعطاء الفرصة لثلاثة من المقاتلين المحليين من داخل الإمارات، في سعيها لإبراز أبطال من الدولة، من خلال الاحتكاك والظهور في منصة عالمية.