«الربيع» ترعى سباق دلما التاريخي للعام الثالث

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن توقيع اتفاقية رعاية لمهرجان سباق دلما التاريخي البحري الثالث للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً مع مجموعة الربيع وفريق الطيار.

وتأتي رعاية مجموعة الربيع للعام الثالث على التوالي حيث حضرت من النسخة الأولى وحتى الثالثة، وقع عقود الرعاية أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت منظم المهرجان ممثلاً عن النادي وهزاع محمد بن ربيع المهيري رئيس مجلس إدارة مجموع الربيع وفريق الطيار.

شكر

من جهته وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الشكر إلى مجموعة الربيع على تواجدها ضمن رعاة المهرجان، مؤكداً أن المجموعة برئاسة هزاع محمد بن ربيع المهيري تضرب المثل والقدوة للشركات الوطنية الرائدة في تواجدها ودعمها للأحداث الوطنية وخاصة تلك التي تتعلق بالتراث الوطني الأصيل بشكل عام والتراث البحري بشكل خاص.

ووجه رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على رعاية سموه للسباق وعلى دعم سموه الدائم، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة هو الرافد الأساسي للنجاحات التي تتحقق على أرض الواقع في مختلف المجالات والرياضات، كما أنه السبب الرئيس للحفاظ على تراث الآباء والأجداد في البر والبحر وفي شتى بقاع أرض زايد الخير.