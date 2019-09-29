عبد الله الشرقي يشيد بترتيبات مونديال بناء الأجسام في الفجيرة

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

أثنى الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية على الجهود الكبيرة، التي تبذلها اللجنة المنظمة لبطولة العالم لبناء الأجسام (الفجيرة 2019)، والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبمشاركة مختلف دول العالم، وذلك في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر المقبل بمجمع زايد الرياضي.

وعبر الشيخ عبد الله الشرقي عن ثقته بأن تكون النسخة المقبلة لبطولة العالم الأبرز من حيث التنظيم والتنافس، مقدماً شكره للجنة المنظمة التي تسعى لإخراج مونديال بناء الأجسام في أبهى صورة.جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، وحضور مدير بطولة العالم خليل معروف وممثلي الدوائر الحكومية.