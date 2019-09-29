«تحدي فيرست غلوبال العالمي للروبوتات» يزين شراعية 22 قدماً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج القاربان العاصفة 118 لمالكه النوخذة سيف إبراهيم المرزوقي والفهد 79 لمالكه جاسم معيوف وبقيادة ابنه النوخذة محمد بطلين لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن رزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020 وشمل السباق فئتين عمريتين شباباً وناشئين.

وشارك في السباق 40 قارباً وهي تحمل شعار (تحدي فيرست غلوبال العالمي للروبوتات - دبي 2019) والذي تستضيفه الإمارة خلال الفترة من 24-27 أكتوبر المقبل.

وتأتي هذه المبادرة إطار الخطة الترويجية والتعاون المشترك بين النادي ومؤسسة دبي للمستقبل للتوعية بأهمية نظافة المحيطات وتوظيف تكنولوجيا الروبوتات والذكاء الاصطناعي لمواجهة خطر التحديات التي توجه العالم ومن بينها قضايا البيئة البحرية.

وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية: إن النادي وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، لإنجاح كافة المبادرات الهادفة والتعاون مع مختلف مؤسسات إمارة دبي، حرص على المشاركة في الخطة الترويجية لحدث تحدي فيرست العالمي للروبوتات 2019.

وأضاف يسعدنا أن نساهم كجزء من الترويج للحدث عبر مبادرة للتوعية بأهمية تنظيف المحيطات والاهتمام بالبيئة البحرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لدرء تلك الأخطار مشيداً بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل لإنجاح تلك المبادرة والخطة الترويجية من خلال سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً (الجولة الأولى).

من جانبه وجه محمد الشرهان من مؤسسة دبي للمستقبل الشكر الجزيل إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على التعاون الكبير . وقال إن اهتمام نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالمشاركة في الخطة الترويجية عبر سباق دبي للقوارب الشراعية يدعم أهداف المؤسسة في التعريف بالحدث.