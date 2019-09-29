الزيودي يتوِّج الفائزين في بطولة التسامح للجوجيتسو

المصدر: العين - البيان الرياضي

أسدل الستار أمس على منافسات بطولة التسامح للجوجيتسو، التي استمرت على مدى ثلاثة أيام في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات في مدينة العين.

وشهد اليوم الثالث من البطولة، المخصص لمنافسات الذكور، ضمن الفئة العمرية 10-17 عاماً، من مختلف الأحزمة والأوزان، مستويات عالية من الخبرة والمهارة، حيث تألق اللاعبون في منافسات حامية على بساط التسامح.

وشارك في منافسات اليوم الثالث، مئات اللاعبين المواطنين والمقيمين في الدولة، في البطولة التي تعد من أهم إضافات بطولات الجوجيتسو المحلية للموسم الرياضي 2019-2020.

وتوج معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، الفائزين في منافسات اليوم الثالث للبطولة، بحضور محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وأحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وخالد حمود العامري مدير فرع مصرف أبوظبي الإسلامي لدى بلدية العين، وفؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضية، ومحمد حسين المرزوقي مدير إدارة المالية والتسويق في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد.

وأظهر لاعبو الجوجيتسو المشاركون من كافة الأحزمة، مهارات مميزة، وقدموا مستويات تليق بأهمية الحدث، وتمكن فتيان نادي العين للجوجيتسو من تحقيق المركز الأول في منافسات اليوم، بعد حصولهم على 1384 نقطة، فيما حل فتيان نادي الوحدة للجوجيتسو في المركز الثاني برصيد 1381 نقطة، وفتيان نادي شباب الأهلي للجوجيتسو في المركز الثالث برصيد 1015 نقطة.

جيل صاعد

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «أتاحت لنا بطولة التسامح للجوجيتسو، التعرف إلى جيل صاعد وموهوب، يتمتع برصيد وافر من المهارة والكفاءة، وهو ما سيشكل نواة للمنتخب الوطني، الذي تعقد عليه آمال عريضة لاعتلاء منصات التتويج العالمية».

ومن جانبه، أكد فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن هذه الرياضة تعد من الرياضات المتميزة، التي تنمي في نفوس الأجيال حس المسؤولية والمهارات القيادية، لبناء جيل متمكن، يرسخ موقع أبوظبي كمحطة مهمة لتطور وتقدم هذه الرياضة.

وقال الشامسي "تم تنظيم بطولة التسامح للجوجيتسو، باعتبارها مناسبة وطنية، تسهم في بناء أبطال مؤهلين لخوض المنافسات الدولية".