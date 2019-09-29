«دبي الرياضي» يدعم ترشح الظالعي لرئاسة آسيوي الرجبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي مساندته لترشح قيس الظالعي أمين عام الاتحاد الإماراتي للرجبي لانتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي للرجبي، التي ستجرى يوم 17 نوفمبر المقبل في بالي.

وعبر مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي عن ثقته بقدرة قيس الظالعي الأمين العام للاتحاد الإماراتي للرجبي ورئيس الاتحاد العربي للعبة على قيادة الاتحاد الآسيوي للرجبي لكونه من الكوادر الوطنية الشابة المشهود لها بالكفاءة.

وأكد الطاير أهمية دعم جهود الكفاءات الوطنية التي تستعد لتولي مناصب إقليمية وقارية ودولية، وذلك من خلال الاستفادة من العلاقات الدولية الواسعة، التي تتمتع بها المؤسسات الرياضية الوطنية والقياديون الرياضيون الإماراتيون، والتي تشكلت من خلال سنوات طويلة من العمل الدؤوب.