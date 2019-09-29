سلة النصر وشباب الأهلي بالعلامة الكاملة

المصدر: دبي- ياسر قاسم

حقق فريقا النصر وشباب الأهلي، الفوز على بني ياس والجزيرة، في ختام الجولة قبل الأخيرة للدور التمهيدي لمسابقة كأس الاتحاد لكرة السلة، وجرت المباراتان مساء أول من أمس، بصالة نادي بني ياس، لحساب المجموعة الأولى، ليصل الفائزان للعلامة الكاملة «6 نقاط» من 3 مباريات.

وجاء فوز شباب الأهلي في المباراة الأولى على الجزيرة بنتيجة 83-48، فيما فاز النصر في المباراة الثانية على بني ياس 70-57، وأصبح للجزيرة 4 نقاط من فوز وخسارتين، وتبقت له مباراة أخيرة، فيما أنهى بني ياس مبارياته في هذه المرحلة برصيد 5 نقاط.

وتبدأ اليوم مباريات الجولة الأخيرة، بإقامة مباراتين في صالة نادي الوصل لحساب المجموعة الثانية، حيث يلتقي في الخامسة مساء، صاحب الأرض بضيفه العين، وفي المباراة الثانية، يتقابل البطائح والظفرة عند السابعة مساء.