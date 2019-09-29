اختتام أولى جولات «الفلاي بورد»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، اختتم مساء أول من أمس، على كورنيش العاصمة أبوظبي، تفاصيل الجولة الأولى من بطولة الإمارات للفلاي بورد، وبنجاح كبير للاستعراض .

وهنأ سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، كل المشاركين في المسابقة، والذين ساهموا في أن تظهر المنافسة في لوحة فنية متكاملة وجميلة، وأشاد بما قدموه من إبداع في الاستعراض، كما أكد أن رفع لوحة الاحتفال بهزاع المنصوري، هو احتفاء بالتميز والأجواء التي تعيشها الإمارات في هذه الأيام.

وعن المنافسة، أكد أن الأجواء الإيجابية، هي أهم ما ميز التحدي، خاصة مع الحضور الجماهيري والإقبال على متابعة السباق، وقال الرميثي: ظهرت منافسات الاستعراض في صورة مثالية وجميلة، خاصة مع الاستعراض المميز الذي قدمه كل المشاركين، وأيضاً الاحترافية العالية في التعامل مع مجريات السباق، كما أن تقسيم السباق إلى فئتين، هما الهواة والمحترفين، يحدث للمرة الأولى من خلال المنافسة، وهو قرار في مصلحة اللعبة والرياضة، خاصة أن الفئتين لكل منهما مشاركون ومحترفون.