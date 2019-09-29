نتائج متواضعة لرماتنا في آسيوية كازاخستان

المصدر: كازاخستان - البيان الرياضي

جاءت نتائج رماتنا في بطولة آسيا التاسعة لرماية الأطباق والمقامة في كازاخستان متواضعة ولا ترضي الطموحات.وواصل الرماة الصينيون حصد الميداليات الذهبية على صعيد الفرق أو الفردي للرجال والسيدات ونجح المنتخب الصيني للسيدات في حصد الميدالية الذهبية لرماية التراب، كما حصد منتخب الشابات الصينيات ذهبية التراب.

أما على صعيد الفردي فقد توجت الكويتية سارة الحوال بذهبية السيدات، وفي الجائزة الكبرى نالت الميدالية الذهبية وثلاثة آلاف دولار الرامية الصينية ليونجزي، وعلى صعيد الرجال فقد توج المنتخب الكازاخستاني بطلاً ونال الميدالية الذهبية.

وعلى صعيد الجائزة الكبرى نال الكويتي ناصر المقلد جائزة المركز الأول، أما