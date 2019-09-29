جودو الإمارات وصيف بطولة الخليج

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أحرز منتخبنا الوطني للجودو المركز الثاني الفضي في فئة الأشبال من بطولة الخليج 21، خلف المنتخب الكويتي مستضيف البطولة الذي أحرز المركز الأول، فيما حلَّ المنتخب السعودي في المركز الثالث البرونزي.

ونال منتخبنا 4 ميداليات، منها ذهبية واحدة و3 برونزيات، بعد الفوز في الأشبال بذهبية وزن تحت 50 كغم لحمد أحمد الهاشمي، ونال البرونزية كل من حميد سعيد الشامسي في وزن (35 كغم)، ومحمد راشد النقبي تحت (40 كغم)، ومانع جمعة عبد الرحمن في منافسات (55 كغم).

وتعود بعثة منتخبنا الوطني للجودو التي يرأسها محمد جاسم أمين السر المساعد مشرف الجودو المحلي، للبلاد في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد عبر طيران الإمارات عن طريق مطار دبي الدولي.