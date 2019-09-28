عبدالله بن ماجد يفتتح مركز المعالجة المائية للخيول

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

افتتح الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، أول من أمس مركز المعالجة المائية للياقة وإعادة تأهيل الخيول في نادي الشارقة للفروسية والسباق.

ويقدم المركز الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، خدمة تطوير كفاءة الخيول وعلاجها عبر استخدام أحدث الأجهزة المتطورة بقدرة استيعابية تفوق العشرة خيول في الساعة على مساحة 2500 متر مربع، ويقدم المركز خدمة العلاج الطبيعي للخيول عبر طاقم مرخص ومؤهل في تكامل وتنسيق تام مع مستشفى الشارقة للخيول.

وشهد الافتتاح كل من فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية، سلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية .